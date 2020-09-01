В Индонезии обнаружили древних собак, считавшихся вымершими

На горной территории Индонезии ученые обнаружили стаю новогвинейских певчих собак, которых более 50 лет считали вымершими. У этих особей есть гены, которых не существует у всех остальных живущих на планете псов, сообщает PNAS.

Певчие собаки известны тем, что их вой похож на звуки, которые издают горбатые киты. В зоопарках по всему миру проживает около 200 представителей этого вида. Все они являются потомками восьми особей, отловленных в 1970-х годах.

Последние полвека зоологи считали, что в дикой природе певчих собак не осталось, однако в 2016 году группа ученых обнаружила стаю из 15 животных в отдаленных высокогорьях западной части Новой Гвинеи. Спустя два года исследователи вернулись, чтобы собрать больше информации об этой породе.

Выяснилось, что высокогорные дикие собаки лишь на 70% генетически совпадают с популяцией, живущей в неволе. В течение ряда поколений особи в зоопарках вступали в близкородственные связи и утратили большую часть генетического разнообразия. У диких певчих собак есть такие уникальные черты, как гибкий позвоночник – они могут лазать и прыгать, как кошки.

Ученые предполагают, что певчие собаки могут быть древнейшими собакоподобными существами в мире. В ходе экспедиции на нескольких животных надели GPS-ошейники, чтобы подробнее узнать об образе их жизни.

Джакарта, Зоя Осколкова

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