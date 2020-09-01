Ученые разработали карту, где указано положение на планете современных городов миллионы лет назад

Ученые разработали онлайн-карту, которая покажет положение современных городов на нашей планете сотни миллионов лет назад. Автор работы Ян Вебстер надеется таким образом привлечь внимание и развить интерес к научным данным.

На сайте нужно ввести несколько исходных данных. Можно указать город и время, в которое пользователь хочет «перенестись». В результате на планете можно увидеть свое местоположение 20, 200 и даже 750 миллионов лет назад. Кроме того, можно узнать, где находился город во время появления первых рептилий или цветов.

В работе Вебстер использовал сразу же несколько карт, среди которых были и геологические модели, созданные геологом и палеогеографом Кристофером Скотезе. Эти модели показывают тектоническое развитие плит, начавшееся 750 миллионов лет назад. «Мое программное обеспечение «геокодирует» местоположение пользователя, а затем использует модели Скотезе для поиска их местоположения в прошлом», – поясняет Вебстер.

Автор сайта пытается таким образом популяризировать науку. «Это должно вызвать восхищение и, надеюсь, уважение к ученым, которые работают каждый день, чтобы лучше понять наш мир и его прошлое» – говорит Вебстер.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 01.09.20

Климатическая катастрофа все ближе: человечество реализует худший сценарий своей гибели. / Японские ученые изобрели «паутину Человека-паука». / Житель Дагестана о время ремонта в доме нашел подземелье со скелетами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»