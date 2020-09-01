Климатическая катастрофа все ближе: человечество реализует худший сценарий своей гибели

На сегодняшний день реализуется худший сценарий климатической катастрофы. Согласно последним исследованиям ученых, повышение уровня океана выходит за рамки имеющихся моделей и уже через несколько десятилетий станет угрозой для жизни миллионов людей по всему миру, пишет ресурс EurekAlert.

Ученые Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института проанализировали скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктиды. Выяснилось, что с 1990-х годов уровень мирового океана поднялся на 1,8 см. Это соответствуют наихудшим сценариям потепления климата Межправительственной группы экспертов по изменению климата, отмечают авторы работы.

По их подсчетам, уровень океана поднимается на 4 миллиметра ежегодно. Если эти темпы сохранятся, то к концу века уровень воды поднимется еще на 17 см, опасаются исследователи. Это повлечет ежегодные прибрежные наводнения и штормовые нагоны во многих крупнейших прибрежных городах мира, в которых суммарно проживает около 16 миллионов человек.

При этом опасения ученых вызывает и то, что таяние обгоняет климатические модели, которыми принято руководствоваться.

Исследователи пояснили, что до последнего времени глобальный уровень океана повышался за счет теплового расширения, когда объем морской воды увеличивается по мере того, как она становится теплее. Однако последние пять лет основной причиной повышения уровня моря стало таяние ледяных щитов и горных ледников – за несколько лет исчезло более тысячи мелких ледников.

В результат, как считают авторы работы, человечество не может контролировать процессы и прогнозироваться их, поэтому окажется неподготовленным к рискам, связанным с повышением уровня океана.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что морской лед в Арктике в июле этого года сократился до рекордных значений и напомнил, что в этом году американские и европейские специалисты прогнозируют сильный сезон ураганов: их число в нынешнем сезоне может достичь 25 – из них шесть ожидается супермощными. По его словам, это также является следствием изменений климата.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.09.20

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