Ученые допустили существование жизни внутри звезд

Астрофизики считают, что жизнь может существовать не только на планетах, похожих на Землю, но и внутри звезд в экстремальных с нашей точки зрения условиях. Впрочем, речь идет о совсем другой форме живых существ. Об этом сообщает Planet Today.

Жизнь внутри космических светил не противоречит фундаментальным законам физики, утверждают ученые Городского университета Нью-Йорка (США). Однако существование в столь сложной среде подразумевает иную форму, не органическую, то есть не основанную на углероде и воде.

Основой альтернативных живых организмов могут служить особые космические нити-ожерелья, которые можно сравнить с цепочками нуклеотидов в ДНК. По словам ученых, элементами гипотетической формы жизни являются космические струны и монополи, которые могли образоваться на ранних этапах формирования Вселенной.

«Эти составляющие возникли, когда наш мир остыл после Большого взрыва, а кварк-глюонная плазма прошла через стадию фазового перехода, нарушив симметрию и став материей – почти как пар, который становится жидкостью, конденсируясь», – поясняют астрофизики.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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