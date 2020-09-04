Урок для всего человечества: ученые раскрыли загадку гибели цивилизации на острове Пасхи

Группа ученых выяснила, что произошло с цивилизацией на острове Пасхи. Причина кроется в изменениях климата и сдвиге природных экосистем, пишет ресурс Phys.org.
По мнению исследователей, коренные жители острова Пасхи пережили три социальных кризиса. Первый кризис произошел в 1450-1550 годах во время Малого ледникового периода. Следующий случился в 1772 году, когда на остров попали европейцы, третий – в XIX веке – был связан с распространением эпидемических болезней и работорговли.
При этом, все это, хотя и имело негативный эффект, но не стало истинной причиной гибели цивилизации, уверены ученые.
По оценкам авторов работы, главной причиной демографического спада и перехода от сложной и весьма развитой цивилизации, которая была способна возводить «чудесные статуи моаи», к более простому аграрному обществу, оказались последствия изменения климата, увеличение численности рапануйцев и сдвиги в экосистемах.
Исследователи пояснили, что на этот район сильно влияет Ла-Нинья – эффект понижения температуры верхнего слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Он оказывает заметное влияние на климат, приводит к уменьшению количества осадков над островом, что в свою очередь влияет на плодородность почв.
Как считают ученые, рапануйцы не находились в равновесии с природой и потребительски относились к своим ресурсам.
По мнению авторов исследования, человечество должно выучить горький опыт острова Пасхи.
«Население Рапа-Нуи жило и живет на небольшом и отдаленном острове с ограниченными ресурсами. Мы тоже живем на маленькой и удаленной планете с ограниченными ресурсами. Один из уроков этого исследования – важность связи между климатическими изменениями, численности населения и изменениями в экосистеме Земли. Мы изучили Рапа-Нуи и его историю, потому что пытаемся понять, что происходит с нашей планетой», – пояснили ученые.
Напомним, остров Пасхи наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населенным островом в мире. Всего на острове проживает 5806 человек.
Остров во многом известен благодаря моаи – каменным статуям из спрессованного вулканического пепла, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи – Хоту-Матуа.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 04.09.20
Окрашивание волос повышает риск развития рака у женщин. / Химики: если это был «Новичок», то как боевое отравляющее вещество он потерпел фиаско. / Ученые расшифровали древнейший анатомический атлас человека. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube