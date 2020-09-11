Ученые зафиксировали необычный взрыв во Вселенной

Американские ученые зафиксировали взрыв сверхновой LSQ14fmg, которая бьет рекорды яркости среди звезд своего класса, но очень медленно разгорается. Об этом пишет The Astrophysical Journal.

Ученые проанализировали данные, полученные с телескопов в Чили и Испании. Они показали, что сверхновая типа Ia, образовавшаяся в результате термоядерного взрыва белого карлика, испускала сильное излучение, указывающее на радиоактивный распад никеля и образование окиси углерода. Астрономы предположили, что они наблюдали взрыв звезды, которая относится к асимптотической ветви гигантов (Asymptotic giant branch, AGB), превращающихся в планетарную туманность.

Как считают авторы работы, взрыв был вызван слиянием ядра гиганта AGB и белого карлика, вращающегося вокруг него. Центральная звезда потеряла значительное количество массы из-за звездного ветра, однако вскоре вокруг образовалось кольцо из звездного вещества, которое часто наблюдается в планетарных туманностях. Из-за столкновения ударной волны от сверхновой с веществом, яркость от взрыва повышалась медленнее.

По словам ученых, все это является первым убедительным доказательством, что сверхновая типа Ia может взорваться в системе звезд-гигантов, находящихся на пути превращения в планетарные туманности. Исследователи пояснили, что это является важным шагом в понимании происхождения сверхновых этого класса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.20

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