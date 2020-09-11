Житель Алтайского края нашел метеорит

Житель города Бийска обнаружил в лесу обломок метеорита. Возраст этого небольшого куска камня может превышать возраст Земли, считают ученые.

Мужчина нашел обломок неправильной формы около двух недель назад. Дома он понял, что материал, из которого состоит кусок, похожий на железный, обладает магнитными свойствами. Было решено отнести находку специалистам.

Профессор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев подтвердил, что обломок действительно является метеоритом.

«Железный метеорит, который упал в районе Фоминки. И назвали его Фоминским метеоритом. Вес у него 530 граммов. Плотность 5,3 десятых г/см3. Это железный метеорит, но информацию, какой он, может дать только разрез и пришлифовка», – пояснил профессор.

По словам специалиста, возраст камня может составлять несколько миллиардов лет. В настоящее время метеорит находится в лаборатории. Более детальные данные о его строении и происхождении можно будет получить после проведения соответствующих анализов.

Бийск, Зоя Осколкова

Бийск. Другие новости 11.09.20

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