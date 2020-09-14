В Якутии нашли мумию пещерного медведя

В Якутии обнаружили хорошо сохранившуюся мумию пещерного медведя. Эти животные вымерли около 15 тысяч лет назад. Об этом сообщает Siberian Times.

Ранее ученым попадались лишь останки пещерных медведей в виде костей. В этот раз оленеводы нашли отлично сохранившуюся мумию, у которой оказались на месте даже все внутренние органы.

Тушу обнаружили на острове Большой Ляховский, который является частью Новосибирских островов. Изучать ценную находку будут специалисты лаборатории музея мамонта и молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета.

«Это настоящий прорыв для мировой палеонтологии, так как до сих пор останки пещерного медведя обнаруживались лишь в виде костей. Мы планируем подвергнуть мумию радиоуглеродному анализу, который покажет ее точный возраст», – сообщил научный сотрудник лаборатории Музея мамонта Максим Чепрасов.

К проекту по изучению останков пещерного медведя присоединятся и ученые из-за рубежа. В настоящее время мумия находится на территории Абыйского района.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 14.09.20

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