В куске янтаря нашли сперматозоиды возрастом 100 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили древние половые клетки в янтаре. По мнению ученых, возраст сперматозоидов, принадлежащих двустворчатым ракообразным, составляет 100 млн лет.

Чаще всего палеонтологи находят кальцинированные раковины остракод – ракообразных, представители которых впервые появились 540 млн лет назад и обитают на Земле до сих пор. Мягкие части этих животных встречаются крайне редко.

Исследователи обнаружили скопление из 39 остракод в кусочке янтаря, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society. В окаменелой смоле ученые выделили самцов, самок и молодых особей этого класса животных. Оказалось, что их мягкие части и половые клетки хорошо сохранились.

Более того, ученые впервые обнаружили ископаемые гигантские сперматозоиды остракод. Скопление этих клеток могло занимать более трети всей длины тела животного.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.09.20

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