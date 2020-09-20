Ученые выяснили, почему забываются сны

Нейробиологи из Университета Монаша в Мельбурне разъяснили, почему люди забывают свои сны. Ученые получили некоторое представление о работе памяти во время сна, что позволяет хотя бы частично объяснить нашу особую забывчивость, сообщает журнал «Популярная механика».

Ученые выяснили, что во время сна не все области мозга отключаются одновременно – одним из последних «вырубается» гиппокамп. Это структура, которая имеет решающее значение для перемещения информации из кратковременной памяти в долговременную. Если гиппокамп засыпает последним, он вполне может последним и просыпаться, что логично. То есть, утром вы попадаете в некое окно: ваш сон находится в кратковременной памяти, но поскольку гиппокамп еще отдыхает, мозг не в состоянии сохранить информацию.

Это объясняет, почему сны не задерживаются у нас в памяти, но вовсе не означает, что гиппокамп неактивен всю ночь. Во время некоторых стадий сна гиппокамп отправляет информацию в кору и не получает ее. Однонаправленная коммуникация позволяет перемещать воспоминания из гиппокампа в кору головного мозга на длительное хранение, но новая информация не регистрируется.

После пробуждения мозгу может потребоваться как минимум пара минут, чтобы полностью «загрузиться». В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, французские исследователи наблюдали за режимами сна у 36 человек. Половина из них запоминала сны почти каждый день, другая – не помнила практически ничего. Ученые обнаружили, что первая группа чаще просыпалась ночью: пробуждения длились в среднем две минуты.

Наша слабая способность фиксировать новые воспоминания во время сна также связана с изменениями уровней двух нейротрансмиттеров – ацетилхолина и норадреналина, которые особенно важны для сохранения воспоминаний. Когда мы засыпаем, содержание ацетилхолина и норадреналина резко падает. Затем происходит что-то странное, когда мы входим в стадию быстрого сна, как раз ту, в которой «крутят» самые яркие сны. На этой стадии ацетилхолин возвращается к уровню бодрствования, а норадреналин остается низким.

Ученым предполагают, что именно эта комбинация нейротрансмиттеров – причина повышенной забывчивости во время сна. Повышение уровня ацетилхолина переводит кору головного мозга в возбужденное состояние, подобное бодрствованию, а низкий уровень норадреналина снижает способность фиксировать воспоминания.

Мельбурн, Елена Васильева

Мельбурн. Другие новости 19.09.20

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