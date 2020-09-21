Ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю

Астрофизики объяснили, почему крайне мала вероятность того, что развитая инопланетная цивилизация уже осваивает космос. Дело в том, что она попросту не может преодолеть гравитационную силу своей планеты.

Ученые уже давно обнаружили несколько планет класса суперземля, где могла развиться цивилизованная жизнь. Чаще всего такие планеты в несколько раз больше Земли в диаметре и тяжелее в 10 раз. Таким образом, инопланетянам придется конструировать значительно более мощные космические корабли, чтобы вырваться из «гравитационной могилы» и выйти на орбиту, пишет «Популярная механика».

По словам Майкла Гиппке из обсерватории Зоннеберга в Германии, если представить себе экзопланету с радиусом в два раза больше земного и массой в 10 раз больше, чем у нашей планеты, то гравитация на ней будет приблизительно в два раза сильнее.

«Если бы мы жили на планете Kepler-20b, которая в 9,7 раза тяжелее Земли, то нам понадобилась бы ракета в три раза больше и так огромного «Сатурна-5», чтобы вывести на орбиту одну тонну груза, – говорит Гиппке. – А если бы мы захотели отправить на орбиту 6-тонный телескоп Джеймса Уэбба, то нам потребовалась бы ракета-носитель с 55 000 тонн топлива, что просто невообразимо. То есть, если на какой-нибудь суперземле возникнет технологически развитая жизнь, то у нее будут серьезные проблемы с космонавтикой».

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 21.09.20

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