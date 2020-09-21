В Египте обнаружено крупное захоронение, которому более 3000 лет

Крупное и нетронутое захоронение обнаружено в Саккаре. Находке, по предварительным данным, насчитывается более 3000 лет.

Как сообщает ВВС, несколько недель назад ученые обнаружили тринадцать украшенных саркофагов, но затем наткнулись на еще 14. На опубликованных фотографиях видны ярко раскрашенные и хорошо сохранившиеся деревянные саркофаги, также другие более мелкие артефакты.

«Первоначальный осмотр показал, что саркофаги полностью закрыты и не открывались с тех пор, как были захоронены», – рассказал министр по делам памятников и туризма Египта Халид Аани.

На месте обнаружения крупного захоронения сейчас ведутся раскопки, и специалисты пытаются выяснить более подробную информацию о его происхождении.

По сообщению BBC, Египет в последние годы стал больше работать над продвижением своих археологических раскопок, чтобы возродить ослабевшую туристическую индустрию, которая имеет жизненно важное значение для экономики страны.

Например , прошлой осенью группа египетских ученых нашла на обширном археологическом участке на западном берегу Нила очень большое кладбище. Внутри богато украшенных саркофагов оказались мумии священников, жриц и детей, живших во времена 22-й династии, правившей примерно с 945 по 715 год до нашей эры. В то время это была самая крупная подобная находка в прошлом веке, сообщило местное министерство памятников.

Саккара, Елена Васильева

Саккара. Другие новости 21.09.20

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