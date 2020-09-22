В Австралии сотни китов выбросились на берег. Половина уже погибла

Сотни китов оказались выброшенными на берег в бухте в Тасмании. 90 животных уже погибли, а еще 180 находятся под угрозой смерти, сообщили местные власти. На сегодняшний день известно, что две большие группы китов застряли на отмелях бухты Маккуори, закрытой узким проходом на диком и малонаселенном западном побережье Тасмании.

Некоторые видео, размещенные в Интернете, показывают, как млекопитающие тщетно пытаются маневрировать, чтобы вернуться в море.

Чтобы помочь попавшим в беду китам организована большая спасательная операция.

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 22.09.20

Ученые заявили о наличии у тела человека до 9 чувств. / Ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю. / В Египте обнаружено крупное захоронение, которому более 3000 лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»