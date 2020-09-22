Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, составив чуть больше трех с половиной миллионов кв км. Об этом сообщил американский Национальный центр наблюдений за снегом и льдом. Специалисты сравнили показатели и подчеркнули, что последний раз схожие цифры ледового покрова были зарегистрированы 42 года назад.

Сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря.

Гляциологи указывают, что летнее изменение площади ледников вписывается в сезонный круговорот воды в природе, но в последние годы увеличения ледового покрова в зимний период явно не достаточно, чтобы компенсировать таяние, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.09.20

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