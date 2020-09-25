В NASA заявили о роли освоения Луны в поиске инопланетян

Освоение Луны поможет землянам быстрее связаться с инопланетными цивилизациями. Такое заявление сделал глава Национального аэрокосмического агентства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

На спутнике Земли нужно обустроить обсерватории, которые будут изучать экзопланеты. «Мы сможем изучать далекие планеты так, как не можем при использовании земных или орбитальных телескопов. Строительство обсерваторий на Луне позволит нам выяснить, существует ли жизнь на экзопланетах», – заявил руководитель агентства на слушаниях в Конгрессе США.

При этом Брайденстайн подчеркнул, что он не имел в виду то, что считает доказанным факт существования инопланетян. «Я не делаю предположений о существовании внеземной жизни, я просто говорю, что телескопы на Луне позволят нам изучать экзопланеты на новом уровне качества», – сказал глава NASA.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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