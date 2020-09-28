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Вторник, 29 сентября 2020, 00:30 мск

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В древнем монастыре обнаружили могилу философа эпохи Возрождения

Во Франции нашли могилу, в которой может покоиться писатель и философ эпохи Возрождения Мишель Де Монтень. Об этом сообщает AFP.

Останки нашли в музее Аквитании, где при жизни философа находился монастырь. Точное место погребение философа не было установлено, так как тело неоднократно перемещали.

В свинцовом гробу ученые обнаружили деревянный ящик, в котором и находились человеческие кости. По словам специалистов, останки неплохо сохранились. Предварительный анализ показал, что кости мужские.

При жизни Мишель де Монтень страдал от камней в почках. Ученые собираются подвергнуть находку углеродному анализу, а также надеются обнаружить признаки присутствия почечных камней.

Париж, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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