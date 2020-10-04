Тяжелые осложнения коронавируса, наблюдавшиеся у детей, начали развиваться и у взрослых

Тяжелые осложнения коронавирусной инфекции, которые до сих пор диагностировались только у детей, могут проявляться и у взрослых. К такому выводу пришли медики США, проанализировав данные центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме (MIS-A), который у детей и подростков проявляется в виде шока, сердечной дисфункции, боли в животе и повышенных воспалительных маркерах, включая С-реактивный белок (СРБ), ферритин, D-димер и интерлейкин-6.

С июня 2020 года подобный синдром начали описывать и у взрослых. В еженедельном отчете о заболеваемости и смертности, опубликованном CDC 2 октября, анализируются 16 таких случаев у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет (у 9 из них не было хронических заболеваний). У всех наблюдалась аритмия, у 75% – высокая температура, но лишь у каждого второго проявлялись респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них скончались.

Согласно историям болезни, MIS-A проявлялся на 14 – 37 сутки после появления симптомов коронавируса. И пока специалисты не выяснили, является ли мультисистемный воспалительный синдром тяжелой формой ковида или это постинфекционный процесс.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.10.20

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