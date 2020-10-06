В Приморье обнаружили новый вид животных

Российские палеонтологи обнаружили новый вид зайцеобразных, ранее неизвестный мировой науке. Останки древних животных нашли в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.

Пищухи, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков, жили от 10 до 50 тысяч лет назад в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш.

В доисторические времена существовало свыше 15 родов обширного семейства пищуховые. «Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух», – сообщили в нацпарке.

Все представители ископаемых родов пищух вымерли около миллиона лет назад. «В связи с этим наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тысяч лет назад – 11,7 тысячи лет назад)", – рассказал профессор, доктор биологических наук Михаил Тиунов.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 07.10.20

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