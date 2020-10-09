На астероиде Бенну ученые разглядели следы потоков воды

Ученые обнаружили на астероиде Бенну следы, похожие на те, что оставляют потоки воды. Исследователи считают, что жидкость текла на прародителе небесного тела.
Новые данные специалисты получили с автоматической межпланетной научно-исследовательской станции OSIRIS-REx, которая завершила картографирование Бенну. Следы от потоков воды обнаружили в кратере Найтингейл, пишет журнал Science.
В кратер собирается приземлиться аппарат OSIRIS-REx, чтобы взять пробы грунта и доставить их на Землю. Ученые предполагают, что целая сеть прожилок, обнаруженная в этом месте, – это залежи карбонатов, которые когда-то подвергались воздействию жидкой воды.
«Следы потоков воды не дают усомниться в том, что когда-то давно по поверхности прародителя астероида Бенну текла жидкая вода», – отмечают специалисты.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 09.10.20
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