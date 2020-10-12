К Земле летит обломок лунной ракеты США, запущенной более 50 лет назад

К Земле приближается астероид, которому присвоили наименование 2020 SO. Однако в NASA считают, что это обломок американской ракеты, запущенной к Луне в 1966 году.

Объект был обнаружен 17 сентября с помощью автоматического телескопа Pan-STARRS1 на Гавайях. Его внесли в список астероидов группы аполлонов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны, пишет «Газета.ru». В октябре притяжение нашей планеты захватит небесное тело, которое станет временным спутником Земли примерно до мая 2021 года.

Ученые проанализировали полученные данные и считают, что объект 2020 SO – это не просто астероид, а часть американской ракеты, с помощью которой в 1966 году был запущен лунный посадочный аппарат.

По словам директора Центра изучения околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения NASA Пола Чодаса, аппарат Surveyor 2 не смог правильно прилуниться из-за отказа одного из корректирующих двигателей. Он упал на поверхность Луны вдалеке от предполагаемого места посадки, а третья ступень ракеты тогда пролетела мимо и вышла на орбиту вокруг Солнца.

Чодас отметил, что в этом предположении его убедила почти круговая, почти совпадающая с земной орбита «астероида». «Это признак номер один», – пояснил ученый. К тому же по яркости объекта астрономы оценили его длину – около 8 метров, что примерно равно длине третьей ступени ракеты.

При этом у 2020 SO чрезвычайно низкая скорость – она составляет всего 2400 км/ч, что весьма мало для астероидов и значительно ниже первой космической скорости, необходимой для выхода спутника на орбиту Земли.

«Я могу ошибаться. Я не хочу выглядеть чрезмерно уверенным. Но такое случается впервые, на мой взгляд, когда все параметры соответствуют уже известному запуску», – добавил Чодас.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.10.20

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