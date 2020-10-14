С вероятностью 50% люди живут в симуляции

Астроном Колумбийского университета Дэвид Киппинг провел сложные расчеты и доказал, что вероятность того, что мы действительно живем в симуляции, составляет 50%. Ученый основывался на выводах профессора Ника Бострома, который предположил, что реальность – это компьютерная симуляция, придуманная высокоразвитой цивилизацией.

Специалист Оксфордского университета Ник Бостром еще в 2003 году описал идею того, что люди живут в симуляции. Автор предлагает три следующих утверждения, из которых как минимум одно точно истинно: весьма вероятно, что человечество вымрет до того, как достигнет «постчеловеческой» фазы; каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой вероятностью будет запускать значительное число симуляций своей эволюционной истории; мы почти определенно живем в компьютерной симуляции.

Киппинг изучил эти положения и объединил первые два, пишет журнал «Популярная механика». Ученый присвоил моделям так называемую априорную вероятность, то есть вероятность, при которой отсутствует знание, поддерживающее наступление каждой из этих моделей. В таком случае каждая из теорий получает вероятность в 50%.

В результате астроном заключил, что вероятность того, что мы живем в симуляции, равна вероятности, что мы находимся в физическом мире. Но если люди когда-нибудь придумают такую «виртуальную реальность», эти расчеты радикально изменятся.

Лондон, Зоя Осколкова

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