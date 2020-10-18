На Венере обнаружен второй «маркер жизни»

Иностранные ученые обнаружили на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье на сайте Корнеллского университета.

Как поясняется в публикации, простейшая аминокислота естественным образом вырабатывается в организме и играет ключевую роль в создании ряда других жизненно важных соединений и белков. Наличие глицина в верхних слоях атмосферы Венере может означать, что планета может переживать почти тот же биологический процесс, что и Земля миллиарды лет назад.

Как сообщал «Новый День», в середине сентября международная группа астрономов обнаружила в облаках Венеры первый «маркер жизни» – газ фосфин, который имеет биологическое происхождение. Это открытие может означать, что на планете могут жить микроскопические существа.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

Нью-Йорк. Другие новости 18.10.20

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