Ученые открыли у человека новый орган

Голландские медики открыли новый орган человеческого тела. Речь идет о четвертой паре крупных слюнных желез, о существовании которых никто не подозревал.

Неожиданную находку сделали ученые из Нидерландского института рака. Обнаруженные железы находятся глубоко в носоглотке, около основания черепа. Исследователи назвали их tubarial (трубными). Скорее всего, именно благодаря неудобному расположению железы до сих пор оставались незамеченными.

Открытие было сделано при проведении процедуры ПЭТ-КТ пациенту с раком простаты, сообщает издание Naked-science.ru со ссылкой на статью в журнале Radiotherapy and Oncology. Это исследование позволяет обнаружить опухоль в организме, используя меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Ее активно поглощает не только сама опухоль, но и некоторые органы, после чего становятся заметными на снимках.

Специалисты обнаружили, что глюкозу поглощали не только опухоли, но и некие органы, которые и оказались четвертой парой слюнных желез.

Позже их наличие было подтверждено дополнительным проведением ПЭТ-КТ у примерно 100 пациентов и при вскрытии двух тел умерших – женского и мужского.

Ученые установили, что четвертая пара слюнных желез отвечает за смазку и защиту носоглотки и зева.

Ранее считалось, что у человека есть три парные слюнные железы – околоушная, подчелюстная и подъязычная.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.20

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