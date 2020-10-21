Американские ученые обнаружили на Луне гигантские следы

На поверхности Луны обнаружили следы, которые очень похожи на человеческие. Однако находятся они далеко о того места, где когда побывали люди, и превосходят размером ступню человека.

За всю историю на спутнике Земли были 12 астронавтов, естественно, они оставили следы. Так американский астронавт Харрисон Шмитт, участник миссии «Аполлон-17» совершил самую длинную лунную прогулку, собрав более 700 образцов грунта.

Кроме того, Шмитт и его коллега Юджин Сернан проехали в общей сложности около 20 миль на луноходе, оставив множество следов, которые затем рассмотрели с Земли с помощью зонда Lunar Reconnaissance Orbiter.

Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили похожие отпечатки на поверхности Луны в месте, которое находится в более чем 30 милях от места посадки. Исследователи шутят, что на спутнике кто-то побывал задолго до того, как там наследили люди. Астрофизики считают, что у следов естественное происхождение, по чистой случайности они оказались похожи на человеческие.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 21.10.20

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