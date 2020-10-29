Динозавры страдали от зубной боли

Ученые установили, что динозавры, жившие миллионы лет назад, тоже страдали от зубной боли, как и современные существа. Об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного специалистами кафедры геологических наук Университета Манитобы (Канада).

Палеонтологи изучили зубы тираннозавра по имени Сью, скелет которого был найден в США в 1990 году и в данный момент хранится в Чикагском музее естественной истории. Здоровый тираннозавр имел очень острые зубы, которые менялись раз в пару лет. Но у Сью были обнаружены три зуба, имеющих странную деформацию.

Затем специалисты обнаружили в зубах отверстия, которые свидетельствуют о наличии трихомоноза – ротовой инфекции, вызванной паразитом. Современные потомки динозавров-тероподов – птицы – также страдают от этого паразита. Но поскольку у птиц нет зубов, трудно понять, как эта инфекция на них влияла.

Авторы работы считают, что если ткани, которые находятся рядом с зубами, были повреждены, то тираннозавр Сью, скорее всего, долгие года жил с постоянной зубной болью.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 30.10.20

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