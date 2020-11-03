Человечеству грозят до 850 тысяч новых неизученных вирусов из природы

У птиц и млекопитающих может быть до 850 000 ранее не обнаруженных вирусов, которые однажды могут заразить людей. В новом отчете многопрофильной группы экспертов Межправительственной группы экспертов ООН по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) говорится, что без мер по защите дикой природы пандемии будут более частыми и более серьезными, чем нынешний коронавирус.

По мнению экспертов, если есть необходимость избежать «эры пандемии», в идеале нужно предотвратить появление новых зоонозов (болезней животных, передающихся человеку), а не реагировать ретроспективно с помощью мер общественного здравоохранения и новых вакцин. Они отмечают, что 30% новых заболеваний с 1960 года являются результатом изменений в землепользовании.

Однако желаемое изменение к лучшему потребует «прекращения или сокращения нерационального использования окружающей среды, включая вырубку лесов, интенсивное сельское хозяйство и торговлю дикими животными», – цитирует слова исследователей Daily Mail. Рекомендуемые меры включают налоги на мясо и животноводство.

По оценкам исследователей, такие меры будут стоить от 40 до 58 миллиардов долларов в год, что составляет небольшую часть стоимости, например, затрат на борьбу с Covid-19. Только в июле коронавирус увеличил глобальные финансовые затраты на 8-16 триллионов долларов.

Согласно докладу, спонсируемому ООН, усиление контактов между дикой природой, домашним скотом и людьми просто «привело почти ко всем пандемиям».

Те же виды деятельности человека, которые управляют изменением климата и утратой биоразнообразия, также увеличивают риск пандемии из-за воздействия на окружающую среду.

Исследователи предупреждают, что в настоящее время неоткрытых вирусов у птиц и млекопитающих, таких как летучие мыши, грызуны и приматы, которые могли бы заразить людей сейчас или в будущем после дальнейшего развития, насчитывается от 540 000 до 850 000.

Риски распространения вирусов быстро растут, и каждый год у людей возникает более пяти новых болезней, каждое из которых может иметь пандемический потенциал. Однако в отчете напоминается, что было бы неправильно обвинять дикую природу в этих заболеваниях, поскольку пандемии, в том числе Сovid-19, вызваны деятельностью человека и их воздействием на окружающую среду.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.11.20

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