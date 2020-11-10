В Австрии обнаружили останки близнецов возрастом 30 тысяч лет

Ученые обнаружили в Австрии останки младенцев-близнецов, которые жили примерно 30 тысяч лет назад. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Nature.

Могилы нашли в окрестностях города Кремс-ан-дер-Донау, что на территории Нижней Австрии. Здесь расположена археологическая стоянка, сохранившаяся со времен древних людей.

Тела мальчиков были захоронены согласно погребальным обрядам племен, населявших эту территорию в то время. На момент смерти детям было 6-7 и 13-14 недель. На теле одного ребенка были обнаружены бусы из слоновой кости, а тело второго мальчика было украшено ожерельем из раковин молюсков.

Древняя могила не была засыпана землей, ее накрыли костью мамонта, которая по своим размерам соответствовала яме. Неподалеку было еще одно погребение, судя по анализу останков, похороненный в нем ребенок приходился близнецам двоюродным братом.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 10.11.20

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