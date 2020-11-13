Финские ученые начнут производить еду из воздуха в 2022 году

Научные специалисты из финской компании Solar Food заявляют, что научились производить еду из воздуха, с помощью воды и электричества. Технология позволяет получить 1 кг протеина, которого достаточно, чтобы обеспечить минимальную суточную потребность 10 человек.

По словам авторов изобретения, их продукт способен конкурировать по стоимости с соевым белком. При этом он производится на основе почвенных бактерий, которые питаются водородом, отделяемым от воды электричеством. Выброс парниковых газов будет минимальным, так что этот способ еще и экологичен.

Получаемый Solar Food продукт на 50-60% состоит из белка, 5-10% жира и 20-25% углеводов. Первую партию ученые рассчитывают синтезировать уже в 2022 году, однако для того, чтобы запустить промышленное производство нужно дополнительное финансирование.

Исследователи и футурологи считают, что у финского стартапа есть потенциал. К 2035 году белки, получаемые от такого вида брожения, будут примерно в 10 раз дешевле животных белков.

Хельсинки, Зоя Осколкова

Хельсинки. Другие новости 13.11.20

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