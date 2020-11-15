В Египте сообщили об экстраординарной археологической находке: в некрополе Саккары обнаружено более 100 саркофагов и 40 статуэток, некоторые из них позолоченные.

До этого, в начале октября, министерство туризма и археологии Египта сообщила о 59 найденных саркофагов.

«В этой партии более 100 закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры). Данный регион является настоящим кладезем древностей», – цитирует РИА «Новости» министра туризма Халеда аль-Анани в Саккаре, сообщившего, что пока удалось обнаружить лишь 1% от общего числа артефактов в данной зоне.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири добавил, что деревянные саркофаги находились в трех погребальных колодцах глубиной в среднем 12 метров:

«То, что саркофаги сделаны из местной древесины, доказывает наличие некоей мастерской по производству саркофагов, расположение которой пока не обнаружено. Но миссия продолжает раскопки и дойдет до места (мастерской) в 2021 году», – сообщил Вазири.

Специалисты с помощью рентгена показали содержимое одного из саркофагов – мумию мужчины ростом около 165 сантиметров.

Каир, Игорь Юров

Каир. Другие новости 13.11.20

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