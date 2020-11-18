Американские ученые назвали женский оргазм эволюционным пережитком

Учёные пришли к выводу, что женский оргазм – эволюционный пережиток, но это суждение вызывает ряд вопросов. Некоторые ученые не видели в нём никакого биологического обоснования – кроме, разумеется, получения удовольствия.

Впрочем, считалось, что оргазм у женщин способен вызвать овуляцию непосредственно во время полового акта. Так, например, у кроликов и хорьков, кошек и верблюдов, до сих пор так и происходит: овуляция случается непосредственно во время соития. У людей, как и других приматов она случается раз в течение регулярного цикла, приблизительно раз в месяц. Исследователи считают, что когда-то, овуляция у женщин провоцировалась оргазмом непосредственно во время секса.

Некоторые ученые говорят, что женский оргазм не является необходимым для зачатия. Другие считают, что интенсивные сокращения мышц влагалища во время оргазма проталкивают семенную жидкость в матку, что повышает вероятность оплодотворения.

Американские учёные вводили самкам кроликов, которые овулируют во время секса, флуоксетин – препарат, который подавляет оргазм. Исследование показало, что в результате вероятность овуляции у крольчих снижалась на 30% по сравнению с теми самками, которые не получали препарат.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.11.20

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