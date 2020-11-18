В Болгарии нашли древнюю маску «инопланетянина»

Археологи обнаружили уникальный артефакт на месте древнего городища в Болгарии. Речь идет маске, которая очень напоминает лицо инопланетянина. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

Раскопки велись на месте древнего поселения Соляная яма, расположенного в окрестностях города Провадия. По оценкам ученых, люди основали здесь город в пятом тысячелетии до нашей эры. Как считают многие исследователи, он является одним из самых старых поселений на территории Европы.

Возраст древнего артефакта составляет около шести тысяч лет, таким образом, он относится к позднему энеолиту. При этом маска сделана из глины.

«Глядя на маску, на ум приходят кадры из фантастических фильмов, в которых мы видели инопланетян в космических костюмах. Но на самом деле создатели маски хотели объединить в ней черты людей и животных», – пояснил профессор Василий Николов, руководящий раскопками.

София, Зоя Осколкова

София. Другие новости 18.11.20

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