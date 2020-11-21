Канадские ученые нашли генную мутацию «вечной молодости»

Канадские ученые обнаружили редкую генетическую мутацию, которая влияет на долголетие. Об открытии сообщили представители Монреальского института клинических исследований и их коллеги из университета Макмастера. Сейчас специалисты проверяют, можно ли использовать это открытие для лечения ряда тяжелых заболеваний.

Как пишет портал аctualnews.org, ученые исследовали достаточно редкое явление, которое было обнаружено только во франко-канадских семьях. Речь идет о мутации под названием PCSK9Q152H гена PCSK9, которая, как считалось ранее, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако теперь выяснилось, что она может защитить и от других болезней, в частности – от тяжелых поражений печени.

«Это захватывающие открытия – то, что мы обнаружили, может представлять своего рода источник молодости. Теперь мы хотим посмотреть, сможем ли мы придумать подход к генной терапии для сверхэкспрессии этого специфического варианта мутантного гена в печени и тем самым предложить инновационное лечение ряда заболеваний, которые обычно приводят к ранней смерти», – цитирует MedicalXpress одного из ведущих авторов исследования Ричарда Остина.

Люди с PCSK9Q152H обладают лучшим здоровьем и продолжительность их жизни дольше, пишет издание. Мутантный ген, главным образом экспрессируемый в печени, снижает уровень «плохого» ЛПНП в плазме крови человека и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Оттава, Алевтина Белова

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