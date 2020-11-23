Телескоп Hubble сфотографировал тени у сверхмассивной черной дыры

Телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал снимки тени в центре галактики IC 5063, которая находится в созвездии Индеец. Как сообщает сайт NASA, ученые смогли проследить проекцию лучей, идущих в ядро ​​галактики, где находится сверхмассивная черная дыра.

Однако, поскольку черные дыры по своей природе свет выпускать не могут, ученые считают, что тени, тянущиеся как минимум на 36 тыс. световых лет, идут из аккреционного диска.

По словам исследователей, пыль и газ в нем блокируют часть света, позволяя лучам выходить наружу, из-за чего образуются темные конусообразные лучи.

Что-то похожее на данное явление можно увидеть на Земле – когда солнечный свет проходит через облака.

Москва, Александра Столицына

Москва. Другие новости 22.11.20

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