Последний раз это было в 1226 году: ученые анонсировали редчайшее астрономическое явление

Впервые за 800 лет жители Земли смогут наблюдать редчайшее астрономическое явление: Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу менее чем на 700 км, пишет журнал Phys.org.

Как пояснил ученый Университета Райса Патрик Хартиган, планеты приближаются друг к другу с лета этого года, а в период с 16 по 25 декабря расстояние между ними составит 1/5 диаметра полной Луны (около 694 км).

Он подчеркнул, что парад этих двух планет очень редкое явление. «Такая близость планет по отношению друг к другу исключительная. Последний раз подобное сближение в ночном небе люди могли наблюдать 4 марта 1226 года», – уточнил ученый.

Астроном также отметил, что вечером 21 декабря Юпитер и Сатурн будут выглядеть как двойная планета. Лучшие условия для наблюдения этого явления будут вблизи экватора, но, если погодные условия будут позволять, можно будет увидеть из любой точки Земли после заката в западной части небосвода. Обе планеты достаточно яркие, чтобы их можно было разглядеть в сумерках.

Согласно расчетам ученых, в следующий раз такое явление можно будет наблюдать 15 марта 2080 года, а затем только в 2400 году.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.11.20

Телескоп Hubble сфотографировал тени у сверхмассивной черной дыры. / Канадские ученые нашли генную мутацию «вечной молодости». / С Землей сблизится астероид с металлами на 17,4 млрд долларов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»