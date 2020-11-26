Ученые оживили древних червей из вечной мерзлоты

Российским ученым удалось оживить доисторических червей, найденных в отложениях вечной мерзлоты в Якутии, пишет аргентинское издание Clarín (перевод Иносми.ру). По оценкам исследователей, возраст одного червя 32 тысячи лет, другого – 41 700 лет. Ученые смогли их разморозить и вернуть к жизни спустя 16 лет исследований. После «воскрешения» черви начали двигаться и есть.

Как отмечает издание, выводы исследователей были опубликованы в журнале Doklady Biological Sciences еще в 2018 году, но известность научная работа получила только сейчас. Исследования проводились в лаборатории Института физико-химических и биологических проблем почвоведения в Сибири и в Принстонском университете (США).

Изучение доисторических червей началось после того, как ученые выкопали 300 блоков льда из вечной мерзлоты, в которых обнаружили тысячи червей разных размеров. Специалисты отобрали образцы для дальнейшего исследования. Блоки льда с червями в течение нескольких недель держали при температуре 20°С, после чего ученые заметили, что двое червей начали двигаться и пытались перемещаться в поисках пищи. Им предложили пищу, от которой черви не отказались.

В ходе исследований было установлено, что первый червь относится к виду Plectus, его возраст составляет около 41 700 лет, второго отнесли к виду Panagrolaimus, его возраст – 32 тысячи лет. Первый был обнаружен в окрестностях реки Алазея в 2015 году, а второй – в 2002 году в норе белки рядом с рекой Колыма.

Издание напоминает, что в 2000 году американским ученым удалось оживить колонию спор бактерий рода Bacillus. Бактерии были обнаружены в кристаллах соли, сформированных 250 миллионов лет назад.

Ученые бьют тревогу: если удалось выжить доисторическим червям, то «воскреснуть» могут погребенные в вечной мерзлоте древние патогенные организмы, способные нанести вред человеку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.11.20

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