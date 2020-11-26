Алкоголизм и рак кожи: ученые выявили связь цвета глаз с предрасположенностью к болезням

Американские ученые выявили связь между цветом глаз человека и его предрасположенностью к болезням. Об этом пишет издание Freundin.

По результатам исследования выяснилось, что люди с темно-карими и черными глазами имеют низкий болевой порог и предрасположенность к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ. В то же время вероятность заболеваний рака кожи или глаз у них гораздо ниже.

Обладатели зеленого цвета глаз, напротив, имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией. У голубоглазых повышена чувствительность к ультрафиолету, но они больше других склонны к алкогольной зависимости.

Как сообщал «Новый День», ранее канадские ученые обнаружили редкую генетическую мутацию, которая влияет на долголетие. Мутантный ген, главным образом экспрессируемый в печени, снижает уровень «плохого» ЛПНП в плазме крови человека и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Однако пока он был обнаружен только во франко-канадских семьях.

Вашингтон, Александра Быстрицкая

Вашингтон. Другие новости 26.11.20

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