Индская цивилизация пришла в упадок из-за климатических катастроф

Ученые из Ирландии и США считают, что нашли причину гибели Хараппской (Индской) цивилизации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного журналом NewScientist.

Хараппская цивилизация – одно из самых первых развитых человеческих обществ. Она возникла после египетской и месопотамской, но была значительно больше по площади. Расцвет развития ее пришелся на период между 2600 и 1900 годами до н.э..

По словам научного сотрудника Университетского колледжа Дублина Ника Скрокстона, Индская цивилизация зародилась в долине реки Инд, традиционный образ жизни жителей которой сильно зависел от осадков. Поэтому климатические изменения сильно повлияли на дальнейшее развитие.

По предположению исследователей, первая засуха обрушилась на жителей долины 4260 лет назад. Индская цивилизация смогла адаптироваться, люди покинули крупные города и переключились с выращивания озимых культур на просо. Однако через 300 лет произошел еще один климатический сдвиг, в результате которого сократились летние муссонные дожди. Именно после этого Хараппская цивилизация пришла в окончательный упадок, заключили ученые.

Дублин, Зоя Осколкова

Дублин. Другие новости 27.11.20

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