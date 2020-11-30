На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за последние три года (ФОТО)

На Солнце зарегистрирована самая мощная вспышка за последние три года. Это произошло в воскресенье, 29 ноября, около 16:00 мск, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек. Ученые отмечают, что последний раз вспышки такой и большей силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года.

Мощнейшая вспышка на Солнце 29 ноября 2020 года, фото tesis.lebedev.ru

Между тем астрофизики предполагают, что реальная мощность вчерашней вспышки была еще выше и относилась к высшему классу X, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. В частности, эпицентр располагался за левым краем солнечного диска. Однако охваченная солнечным взрывом область простиралась так высоко вверх, что ее часть стала видна из-за солнечного края. Именно она и дала те потоки излучения, которые зарегистрировали на Земле.

При этом ученые отмечают, что такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю, поскольку заряженные частицы и облака плазмы, которые формируются при вспышке, пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты. Вместе с тем, из-за вращения Солнца активный центр, который произвел мощнейшую вспышку, в течение суток появится в поле зрения Земли, а через неделю окажется точно на линии Солнце – Земля, указывают сотрудники лаборатории. Специалисты затруднились спрогнозировать, сохранится ли вспышечная активность Солнца до этого времени.

Москва, Наталья Петрова

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