В Тайланде нашли скелет кита, которому может быть 5000 лет

Уникальное открытие было сделано недалеко от Бангкока, Таиланд, которое, по мнению ученых, могло стать исключительным «окном в прошлое». Примерно в двенадцати километрах от пляжа был найден скелет кита, вероятно, предка кита Брайда. Его возраст оценивается от 3 до 5 тысяч лет, сообщает портал novinky.cz.

Драгоценные кости были обнаружены в начале ноября, на этой неделе об открытии сообщил министр окружающей среды Варавут Сильпа-арча.

Весь скелет имеет длину около двенадцати метров, череп – около трех метров. На данный момент ученым удалось извлечь из земли 80 процентов костей, включая череп, позвонки, ребра, плавники и лопатки.

По мнению ученых, скелет мог принадлежать киту Брайда, но только более поздние исследования смогут выявить различия между тогдашним китом и его современниками.

Кости может также предоставить ученым другую важную информацию о палеобиологических и геологических условиях, уровне моря и биологических сообществах того времени. Метод углеродного анализа определит возраст скелета. По словам ученых, результаты будут известны в декабре.

Бангкок, Александра Столицына

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