В Назарете обнаружен дом, где мог жить Иисус Христос

Британский археолог обнаружил дом, в котором мог жить Иисус Христос вместе с Марией и Иосифом. Как сообщил профессор университета Рединга Кен Дарк, открытие было сделано случайно во время изучения руин жилища I века под современным монастырем.

«Я поехал в Назарет не для того, чтобы найти дом Иисуса, я на самом деле изучал историю города как византийского христианского центра паломничества. Никто не мог быть более удивлен, чем я», – сказал Дарк в интервью BBC.

Ученый отметил, дом датируется I веком и был вырезан в скалистом склоне холма. По его словам, тот, кто построил дом, отлично разбирался в камнеобработке, чего и следовало ожидать от тектона-ремесленника, которым, согласно Библии, был Иосиф.

Дарк также обратил внимание на некоторые письменные источники, которые доказывают, что в византийский период считалось, что именно эта церковь была построена на месте дома Иисуса и жилища, сохранившегося в ее склепе. В 19 веке именно эти руины были названы возможным дом Иисуса, Марии и Иосифа. Однако археологи в 1930-х годах отвергли эту идею, после чего это место осталось забытым. В 2006 году профессор начал проект по его повторному исследованию.

По словам археолога, доподлинных свидетельств сейчас найти практически невозможно, и многие факторы не доказывают, что именно в этом доме Иисус провел свое детство. «Но это самые точные предположения и данные, которые позволяет сделать современная наука», – пояснил Дарк.

Назарет, Александра Быстрицкая

Назарет. Другие новости 29.11.20

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