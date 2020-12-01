Астрономы рассчитали срок гибели Солнечной системы

Американские ученые вычислили, когда Солнечная система полностью перестанет существовать. Результаты исследования опубликовал The Astronomical Journal.

Над моделированием процесса гибели Солнечной системы работали специалисты Калифорнийского технологического института в Пасадене, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Мичиганского университета. Ученые спрогнозировали, что будет с планетами, когда Солнце станет красным гигантом, а затем превратится в белого карлика.

Масса звезды уменьшится вдвое, а орбиты газовых гигантов – Юпитера и Сатурна – будут расширены. При этом траектория движения планет-гигантов будет подвержена гравитационным возмущениям, источником которых станут пролетающие мимо Солнечной системы светила.

В течение 30-40 млрд лет соседние звезды будут провоцировать нестабильность, пока в нашей системе не останется одна планета. Еще через 50 млрд лет она отвяжется от Солнца и улетит в межзвездное пространство. Таким образом, полное уничтожение Солнечной системы растянется примерно на 100 млрд лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.12.20

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