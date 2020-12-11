Ученые получили новые данные о девятой планете Солнечной системы

Ученые получили новые данные с помощью телескопа Hubble. Специалисты предполагают, что информация поможет в поиске девятой планеты Солнечной системы.

Данные, полученные в 2013 году, позволили обнаружить странную экзопланету. Более мощный телескоп предоставил астрономам сведения, по которым они смогли определить тип планеты и траекторию ее движения.

Экзопланета имеет вес, превышающий массу Юпитера в 11 раз, а расстояние от Земли составляет 335 световых лет. При этом она движется очень медленно и вдалеке от своих двух родительских звезд. Год на ней может достигать примерно 15000 земных лет.

Дальнейшие наблюдения за этим астрономическим объектом дадут ученым больше информации о том, как меняются курсы планет. Благодаря этому астрономы могут предположительно понять, где может находиться девятая планета Солнечной системы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 10.12.20

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