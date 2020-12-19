Ученые обнаружили дешевый и простой способ вылечить ожирение и предупредить диабет

Ученые обнаружили эффективный и доступный всем способ профилактики и борьбы с диабетом и ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспериментах на мышах, проведенные исследователи США, Японии, Мексики и Турции, показали, что обычная вода подавляет образование гормона вазопрессина, связанного с ожирением и диабетом.

Ученые поили грызунов сладкой водой с фруктозой, стимулирующей выработку вазопрессина. Гормон запускал реакции, ведущие к обезвоживанию организма и, как следствие, к ожирению.

«Сахар вызывает метаболический синдром отчасти за счет активации вазопрессина, – пояснил участник исследования, профессор Медицинской школы Колорадского университета, доктор Ричард Джонсон. – Вазопрессин стимулирует выработку жира, вероятно, как механизм хранения метаболической воды».

Когда мышам давали несладкую воду, процесс накопления жира замедлялся, а часть особей даже начинала худеть.

«Лучший способ блокировать вазопрессин – пить воду. Это означает, что есть дешевый и простой способ улучшить жизнь множества людей и вылечить метаболический синдром», – заявил руководитель исследования, доцент медицинского факультета Колорадского университета, доктор Мигель Ланаспа.

Полученные результаты позволили установить связь между повышенным уровнем вазопрессина с ожирением и диабетом, а также между метаболическим синдромом и обезвоживанием. Кроме того, это объясняет, почему у людей, склонных пересаливать пищу, часто возникают диабетом и ожирением.

Ученые рекомендуют увеличить потребление воды не только страдающим этими заболеваниями, но всем, у кого есть признаки метаболического синдрома – высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов, тем более что совокупность этих факторов резко увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

Москва, Игорь Юров

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