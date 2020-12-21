Ученые нашли самое старое дерево в России

Эксперты установили возраст самого древнего дерева в России. Это лиственница, которая произрастает на Байкале. Об этом сообщили РИА «Новости» в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Лиственница носит имя «Страж Ольхона». Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» уточнили, что дереву 777 лет.

Второе место в списке самых старых деревьев в России занимает сосна «Одинокий воин», которой 606 лет, она также растет на песчаных массивах Ольхона. Кроме того, в ТОП-5 вошли сосна из Хакасии, а также дубы из Дагестана и Псковской области.

Возраст самых древних российских деревьев установили в рамках совместного исследования, которое организовали участники партнерских инициатив «Древо Байкала» и «Деревья – памятники живой природы».

Иркутск, Зоя Осколкова

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