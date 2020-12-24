В Африке обнаружили новый поющий вид млекопитающих

Ученые обнаружили в Африке новый вид млекопитающих. Похожие на морских свинок животные могут издавать очень громкие звуки. Об этом пишет журнал Discovery.

Открытие сделала команда исследователей из Университета Хельсинки. Маленького зверька обнаружили в горах Таита в Кении. Древесные даманы ведут ночной образ жизни и преимущественно обитают в кронах тропических лесов.

Сила крика этих животных может превышать 100 децибел. Песня древесных даманов длится больше 12 минут и состоит из различных «слогов», которые комбинируются и повторяются по-разному.

«Вероятно, поющие животные – это самцы, которые пытаются привлечь самок для спаривания », – объясняет Ханна Рости, которая провела три месяца в лесах Таита, изучая вокализацию ночных млекопитающих.

Хельсинки, Зоя Осколкова

Хельсинки. Другие новости 23.12.20

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