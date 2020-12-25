В новогодние каникулы россияне смогут наблюдать звездопад

В первые дни января жители России смогут наблюдать звездопад Квадрантиды. Скорость потока метеоров может достигать 40 км/с. Об этом сообщила физик-астроном Новосибирского планетария Марина Арцебашева.

«Звездопад лучше наблюдать после полуночи, глубокой ночью, потому что иначе заметить [метеоры] очень трудно. Поток наблюдается с 28 декабря по 7 января. Максимум [активности] – 3-4 января», – цитирует астронома ТАСС.

Астрономическое явление можно будет увидеть в северном полушарии. Больше всего повезет жителям Сибири, где синоптики прогнозируют сильные морозы, а значит небо будет ясным.

«Наблюдать квадрантиды, как и урсиды, гораздо легче, потому что ориентир – Большой ковш. Можно увидеть настоящий предновогодний салют», – добавила Арцебашева.

Метеоритный дождь порождает астероид 2003 EH1. Предположительно, этот астероид откололся от кометы, открытой в XV веке.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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