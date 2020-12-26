В ДНК «снежного человека» обнаружилось сходство с медведем, умершим 40 тысяч лет назад

Профессор из Оксфордского университета Брайан Сайкс объявил, что тесты ДНК обнаружили совпадение между образцами волос йети, убитого в Гималаях, и белого медведя, который умер более 40 000 лет назад.

Генетик давно изучает загадку «снежного человека», и в поисках ответов побывал объехал не только США, но и Гималаи и Россию, пишет Daily Star. Чтобы сравнить ДНК, Сайкс взял волосы существа, которого 30 лет назад убил охотник в Гималаях, и шерсть белого медведя, умершего более 40 000 лет назад. Оказалось, что ДНК совпадают. Ученый считает, что его анализ на 100% верен.

«Результат ДНК – идеальное совпадение с белым медведем, – сказал профессор. – Это было так необычно, что мы перепроверили. И что еще более странно, это не современный белый медведь. Он совпадает с ДНК древнего белого медведя из челюстной кости вида, вымершего по меньшей мере 40 000 лет назад».

Сайкс считает, что йети является гибридом бурого и белого медведя с арктического севера.

Лондон, Юлия Иванова

Лондон. Другие новости 25.12.20

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