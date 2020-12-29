Японская компания намерена разработать экологичные деревянные спутники и запускать их на орбиту Земли

Японская компания и Университет Киото объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева.

Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе, сообщает BBC.

Партнерство начнет эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников.

Предполагается, что новые деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая Землю обломками.

«Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые повторно входят в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет», – сообщил Такао Дой, профессор Университета Киото и японский астронавт, которого цитирует BBC.

«Следующим этапом будет разработка инженерной модели спутника, затем мы изготовим летную модель», – добавил профессор Дои.

Как космонавт он посетил Международную космическую станцию ​​в марте 2008 года.

Во время этой миссии он стал первым человеком, который бросил в космос бумеранг, который был специально разработан для использования в условиях микрогравитации.

Sumitomo Forestry, часть группы Sumitomo, основанной более 400 лет назад, заявила, что будет работать над созданием деревянных материалов, обладающих высокой устойчивостью к перепадам температуры и солнечному свету.

Как сообщил BBC представитель компании, древесина, которую он использует, является деловым секретом.

Эксперты предупреждают о возрастающей угрозе падения космического мусора на Землю по мере того, как запускается все больше космических аппаратов и спутников.

Спутники все чаще используются для связи, телевидения, навигации и прогнозирования погоды. Космические эксперты и исследователи изучают различные варианты удаления и уменьшения космического мусора.

По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), вокруг Земли вращается около 6000 спутников. Около 60% из них не функционируют и представляют собой тот самый космический мусор.

По оценкам исследовательской компании Euroconsult, в этом десятилетии каждый год будет запускаться 990 спутников, а это означает, что к 2028 году на орбите может находиться 15 000 спутников.

SpaceX Илона Маска уже запустила более 900 спутников Starlink и планирует развернуть еще тысячи.

Космический мусор движется с крайне высокой скоростью, поэтому может нанести значительный ущерб любым объектам, в которые он попадает.

В 2006 году крошечный кусок космического мусора столкнулся с Международной космической станцией, вырвав чип из сильно укрепленного окна, напоминает BBC.

Киото, Елена Васильева

Киото. Другие новости 29.12.20

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