Ученые озвучили новую гипотезу зарождения жизни на Земле

Ученые озвучили новый сценарий зарождения жизни на Земле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Института Скриппса (США) обнаружили, что до появления первых живых организмов на планете присутствовало простое соединение, которое химики назвали диамидофосфат (DAP). Ученые предположили, что это соединение могло собирать дезоксинуклеозиды в нити первичной ДНК.

До этого считалось, что РНК возникла первой, и именно она стала основой для первых молекул, а ДНК образовалась намного позже. Потом появилась гипотеза ДНК и РНК возникли примерно в одно время в результате сходных химических реакций. И при их соединении возникли самовоспроизводящиеся молекулы, на основе которых начали развиваться более сложные формы жизни.

Новое открытие ученых поддерживает вторую версию: исследователи подвергают сомнению способность РНК к самовоспроизведению: нити РНК не могли разделяться и образовывать отдельные системы, а вот «химерные» нити, содержавшие фрагменты и РНК, и ДНК разделялись без особых проблем.

Несколько лет назад было обнаружено, что могло сыграть решающую роль в возникновении первых нитей РНК, теперь есть версия, что аналогичный процесс мог происходить и для ДНК.

«Мы обнаружили, что DAP работает лучше, когда дезоксинуклеозиды (строительные блоки ДНК) не одинаковы, а представляют собой смесь различных «букв», таких как A и T или G и C, как настоящая ДНК», – цитирует ученых Angewandte Chemie.

Теперь исследователи собираются создать «химерные» молекулы, состоящие из фрагментов ДНК и РНК, в лабораторных условиях и проверить свою гипотезы, что такие соединения способны размножаться и эволюционировать.

Москва, Игорь Юров

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