В Атлантике обнаружили новые виды живых существ. Есть и плохие новости

В Северной Атлантике завершилось беспрецедентное исследование глубоководных систем.

В рамках проекта ATLAS, который длился 5 лет, было проведено 45 научно-исследовательских экспедиций с участием более 80 ученых и студентов-добровольцев из 13 стран.

Перед исследователями была поставлена цель провести морское пространственное планирование: нанести на карту глубокие воды у берегов Европы, США, Канады и в нейтральных водах.

Выполняя поставленные задачи, ученые обнаружили 12 новых видов живых существ, в том числе рыб, глубоководные кораллы и другие позвоночные. Есть среди новинок паразит Epizoanthus martinsae, растущий на кораллах на глубине более 400 метров, седентарные организмы Microporella funbio и Antropora gemarita, питающееся частицами из воды.

Кроме того, 35 видом морских обитателей обнаружены в районах, где ранее их никогда не наблюдали.

Еще один результат работы: установлена зависимость промышленной деятельностью человека и химическим составом океанской воды. Оказалось, что газы также увеличивают кислотность океана, а это пагубно влияет на коралловые рифы и влечет изменение глубоководных экосистем.

Плюс ко всему, ученые установили, что в Атлантике замедляются течения, что приводит к изменению погодных условий и дальнейшему нарушению чувствительных экосистем.

Участники проекта резюмировали: о поверхности Луны и Марса до сих пор известно больше, чем о глубинах земных океанов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.01.21

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